Cholet Des livres sur la guerre de Vendée réédités

Les éditions choletaises Pays et terroir viennent de rééditer six livres sur la guerre de Vendée. Modernisés, plus colorés, ils sont disponibles à des formats réduits, à des prix abordables (entre 9 et 12 €). « Il s’agit d’ouvrages historiques publiés au XIXe siècle et qui étaient épuisés, explique Jean-Christophe Mênard, le gérant de Pays & Terroirs. L’idée est d’offrir un meilleur confort de lecture et permettre de se constituer une bibliothèque historique à pas très cher. » Ces ouvrages peuvent être commandés en ligne sur www.editions-pays-et-terroirs.com.

