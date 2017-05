Cholet Des enfants à l'école du théâtre au Jardin de verre

0

Le Jardin de verre à Cholet effectue sa revue des troupes en cette fin de saison culturelle.

Les quatre ateliers théâtre « maison » vont se succéder sur scène à partir de vendredi.

Les Bonimenteurs, de jeunes apprentis comédiens âgés de 9 à 12 ans, présenter le 2 juin « Square des insu'portables », une pièce écrite par le Choletais Michel Humbert. Il y est question d'adolescence, de communication et du sacro-saint téléphone portable.

Avant eux, le Théâtre ovale (16-20 ans) ouvrira le bal ce vendredi 12 mai (14 h 30 et 20 h 30) avec « La Petite Borgia ». Sirop and Co (13-15 ans) présentera « Procureur Raton, procureur Picq » vendredi 9 juin à 14 h 30 et 20 h 30.

Enfin les adultes de l'Atelier de création du mardiles adultes joueront « La Malle sanglante du puits d'Enfer » d'après un livre de Xavier Armange. Vendredi 16 juin à 20 h 30.

