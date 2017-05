Cholet Déjà plus de 60 % de participation à La Bourie

0

L'ambiance est feutrée au bureau de vote numéro 33, dans les locaux de l'école élémentaire La Bourie. Depuis ce matin, le flux d'électeurs est constant, sans pour autant crever le plafond. « On est à peu près dans les taux de participation du premier tour. À 14 h 30, on atteint les 60 % environ, sachant que le nombre de procurations (75 sur 915 inscrits) est en nette hausse » note Jean-Marc Vacher, qui préside ce bureau en tant que membre du conseil municipal. « Je suis assisté de 5 assesseurs bénévoles et d'une secrétaire » note l'élu d'opposition, qui voit dans sa fonction « une illustration du rôle de l'élu, qui a pour mission de promouvoir les gestes civiques ».

À ses côtés Jacques, 71 ans, assesseur bénévole depuis près de 20 ans à La Bourie. « La première fois que j'ai accepté de donner un coup de main, c'était pour le dépouillement. Après, j'ai systématiquement été sollicité, et souvent répondu oui. C'est intéressant de vivre ça de l'intérieur et puis on est au contact des gens » explique le fidèle septuagénaire, qui admet que les élections présidentielles ont un caractère particulier : « Forcément, c'est plus motivant. Surtout au moment du dépouillement… »

Mais il l'a déjà annoncé : « Je ne serai pas dans l'équipe pour les législatives. C'est bien aussi que ça tourne un peu. » Manifestement, il n'est pas le seul à le penser, la municipalité manquant pour l'instant de volontaires pour honorer cette prochaine échéance électorale. La Ville a déjà eu toutes les peines à boucler ses équipes pour ce second tour des présidentielles. Il lui reste maintenant un mois pour trouver de nouveaux assesseurs. Les législatives ont lieu les 11 et 18 juin.

Retrouvez plus d'informations, et nos analyses, dans Le Courrier de l'ouest de ce lundi.