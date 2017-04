Cholet Défilés de belles cylindrées sous le soleil choletais

0

Quelque 230 concurrents du Tour Auto Optic 2000 ont circulé dans les rues de Cholet et de La Séguinière, ce jeudi matin.

Porsche, Jaguar, Ford, BMW… Il y en avait pour tous, partout, et de tous les goûts, hier matin, sur les routes du Choletais. Le 26e Tour auto Optic 2000, dont c'était la 3e étape (Haute-Goulaine - Limoges), est passé par La Séguinière et le centre-ville de Cholet. Et avec lui quelque 230 voitures prestigieuses engagées dans la compétition, qui dure du 24 au 29 avril (Paris-Biarritz).

