Cholet De la prison ferme pour des feux de poubelle

Suite aux incendies de containers à déchets dans le quartier Bretagne, la Police a identifié et interpellé en flagrant délit dans la nuit de dimanche à lundi, deux Choletais majeurs et connus des forces de l'ordre. L'interpellation à été réalisée à 2 h 50 quartier Bretagne, par un équipage de la brigate anticriminalité appuyé par des collègues de la brigade de nuit. Les deux auteurs, âgés de 18 et 22 ans, ont été jugés en comparution immédiate hier après-midi. Ils ont été condamnés à trois mois de prison ferme. Au moins quatre faits ont été retenus à leur encontre