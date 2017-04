Cholet De l’art du carnaval en modèle réduit

0

Le Choletais Julien Thomas a marié sa passion du carnaval avec l’art du modèle réduit. Il expose actuellement ses plus belles pièces à l’Hôtel de Ville et dit, à juste titre, que c’est une « fierté ». « On me dit que je suis perché, que je vis dans mon monde, rigole-t-il. Mais j’ai plein d’idées en tête. Et puis, c’est vrai, le carnaval, j’y pense 365 jours par an, toujours. » Le temps, Julien Thomas ne le compte pas lorsqu’il se penche sur son établi. Il passe, en moyenne, une centaine d’heures par modèle. Ce qui fait donc, au total, pour une vingtaine de modèles, plus de 2000 heures de travail, soit plus de 83 jours entièrement dédiés au monde miniature du carnaval.

