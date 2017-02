Cholet Dans les coulisses des carnavaliers [En images]

0

À cinq semaines du carnaval de jour, les carnavaliers de Cholet ont ouvert leurs portes au public, ce dimanche. L'occasion, pour les impatients, d'en savoir un peu plus sur les chars qui défileront pour la 100e édition.

Des fils électriques, de la soudure, de la peinture... Avec beaucoup d'imagination, on pourrait s'imaginer dans une usine. Pour cela, il faudrait faire abstraction des têtes énormes, des sourires XXL et de ses monstres de papier qui ont pour domicile l'atelier des carnavaliers, rue d'Alençon, à Cholet. Un sacré capharnaüm ouvert au public, ce dimanche, comme les ateliers du Bois d'Ouin et de Saint-Christophe-du-Bois. Un rendez-vous plébiscité - il n'y avait qu'à voir les longues files de voitures garées - alors que le carnaval de jour se tient le 2 avril.

Il s'agissait des dernières portes ouvertes dans l'atelier. Les carnavaliers s'apprêtent à déménager dans un hangar plus vaste, au printemps.

