Cholet Christelle Pavageau, restaure les vitraux des églises choletaises

En France, la Ville de Cholet fait figure d'exception. Elle est l'une des très rares collectivités à salarier un vitrailliste.

Depuis dix ans , Christelle Pavageau restaure le patrimoine religieux avec passion depuis bientôt 10 ans.

Un métier qu'elle a appris sur le tard. Et un peu par hasard. « J'ai fait des études en confection mais ça ne me convenait pas vraiment. Très vite, je suis entrée dans l'électronique comme câbleuse. » Pendant dix ans, elle travaille pour une grande entreprise de Cholet qui lui donne « un bon salaire et pas mal d'avantages ».

Grande lectrice, Christelle Pavageau tombe un jour sur un livre consacré aux vitraux. « J'ai eu un coup de foudre, dit cette Choletaise. Je me suis mis à visiter les églises, je suis allée voir la cathédrale de Chartres. » Bientôt, contempler ne lui suffit plus, elle veut toucher du doigt ces vitraux qui la fascinent. La voilà inscrite dans un stage auprès d'un maître-verrier à Paris. « J'ai eu mon deuxième coup de foudre. »

