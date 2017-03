Cholet Chez AR Carton, une grève sur fond de Restos du cœur

0

Soutenu par la CGT, le mouvement ralentit la production depuis ce mercredi matin. À l'origine : les négociations salariales et un don de la direction aux Restos du cœur.

Dix ans que ça n'était plus arrivé. Depuis ce jeudi, une grève est engagée chez AR Carton, située dans la zone industrielle du Cormier. Un mouvement suivi par près de 90 salariés, sur les 200 que compte l'entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages en carton. Et un mouvement soutenu par la CGT. Qu'est-il reproché à la direction ? Plusieurs revendications se télescopent. Au cœur du conflit, selon la CGT, les négociations annuelles obligatoires (NAO).

