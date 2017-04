Cholet Ces jeunes ont filmé une autre ville

0

Cholet comme vous ne l'avez jamais vu : c'est la promesse de jeunes cinéastes en herbe, réunis par l'association 1.COM1 et les centres sociaux. Trois films seront projetés le 30 avril au Jardin de Verre.

Derniers réglages, ce vendredi. Si tout se passe comme prévu, l'association choletaise 1.COM1 mène à bien, aujourd'hui, le projet de toute une saison : la réalisation de trois films sur Cholet par des jeunes. Mais par n'importe quelle Cholet. « Cholet comme tu ne l'as jamais vu », sourit Marlène Robein, présidente d'1.COM1. Un long travail, initié depuis la rentrée et mené avec les centres sociaux du Verger et du Planty. Entre mise en place du matériel, tournage et montage, 34 jeunes y ont mis du leur.

