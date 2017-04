0

Start-up choletaise, E-aligner propose aux praticiens la conception de gouttières sur-mesure.

Pas facile de porter des bagues dentaires quand on a dépassé la trentaine ? Pour éviter de revivre l'adolescence, une start-up choletaise développe sa solution d'alignement. Son nom : E-aligner. La société est née en 2016 du travail en commun de deux entreprises de Cholet, Innova Pharm (conception et fabrication d'appareil bucco-dentaires) et Pulpsoft (spécialisée dans le digital).

À lire ce mercredi dans Le Courrier de l'Ouest.