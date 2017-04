Cholet Ces entreprises cherchent à recruter

0

Ils recherchent du travail. Des entreprises sont en quête de salariés. Jeudi, ils ont eux l'occasion de se rencontrer à la salle des fêtes de Cholet. Le concept, s'il n'a rien d'original, avait pour vertu de cibler un secteur d'activité qui se situe « de la terre à l'assiette » comme se plaît à résumer Nicolas Genève, directeur du Pôle emploi, à l'origine de ce Forum emploi.

« L'agroalimentaire, l'hôtellerie, la restauration et l'agriculture sont représentés » complète Sylvain Guimbretière, chargé de l'organisation. « Cette coexistence vise à donner l'envie de s'intéresser à un domaine auquel on ne pensait pas, ou qu'on s'imaginait trop difficile. Échanger avec des employeurs permet aussi de casser certains a priori qui compliquent les recrutements dans ces secteurs d'activité. D'autant plus que nous sommes situés dans un bassin Choletais florissant, où il y a beaucoup d'offres partout. »

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.