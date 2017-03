Cholet Brève apparition pour Sainte-Thérèse à Notre-Dame

0

Les 20, 21 et 22 mars, les reliques de Sainte Thérèse et de Louis et Zélie Martin seront transportées au Mesnil en Vallée puis aux églises Notre Dame de Beaupréau et de Cholet.

Les reliques seront lundi au Mesnil-en-Vallée. Elles partiront mardi à 9 heures vers l'église Notre Dame à Beaupréau. Mercredi, elles prendront la route de Cholet (Notre Dame) à la même heure.

Du 22 au 23 mars, diverses animations et temps de prière seront proposés aux fidèles, à commencer par l'eucharistie célébrée par Monseigneur Delmas mercredi à 12 h 15.

Enfin, des relais de prière seront mis en place dans la nuit de mercredi avec au minimum 4 personnes dans l'église. Inscriptions au 02 41 62 20 80