Cholet Bodet à l'heure des embauches

0

Poste en alternance, CDD et CDI : les offres ne manquent pas chez Bodet SA. « Nous recherchons des consultants, des techniciens, des analystes, un ingénieur développement, des conseillers clientèle export bilingue, un dessinateur de schémas électrique… » égrène Freddy Clenet, responsable depuis 2010 des 27 jeunes ingénieurs développements du bureau d'études de Bodet Software. La société développe des solutions SIRH (Système d'information de gestion des ressources humaines pour les plannings, l'évaluation, les notes de frais…) et des outils pour gérer les temps de présence et d'absence, les contrôles d'accès…

Plus d'informations dans notre édition de ce mercredi.