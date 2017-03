Cholet Bébé aussi a droit à son massage

0

Animé par deux infirmières puéricultrices du Centre de protection maternelle et infantile, un atelier « toucher bien-être » a été organisé, ce mardi, à Cholet. Objectif : renforcer le lien parent-enfant.

Des radiateurs qui tournent à bloc, des volets à moitié fermés, une musique propice à la détente, et de l'huile de sésame. Pas de doute, l'heure est aux massages, ce mardi matin, à Cholet. Et ceux qui en profitent en l'air d'apprécier, gazouillis à l'appui. Gazouillis ? Oui, car sur les tables, ce sont quatre bébés qui profitent des gestes doux et prudents de leurs mamans. Des gestes transmis dans le cadre d'un « atelier toucher bien-être », organisé dans le cadre de la Semaine de la petite enfance en Anjou*, dans les locaux de l'une des antennes du Centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Cholet, square Montgeoffroy, quartier Clairefontaine.

À lire ce mercredi dans Le Courrier de l'Ouest.