Cholet Avec l'expression corporelle, ils oublient leur handicap

0

Au centre hospitalier, un atelier expression corporelle permet aux patients atteints de troubles moteurs ou cérébraux de s'évader.

Ce sont des petits gestes - un mouvement de bras par-ci, un signe de la tête par-là - mais pour Marie et Marie-Hélène, ils représentent bien plus. Tous les quinze jours, ces deux patientes du service de rééducation et de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier de Cholet participent à un atelier d'expression corporel. Comme d'autre, elles suivent les conseils de Karen Carvajal, animatrice et danseuse, en charge de l'atelier.

À lire ce mercredi dans Le Courrier de l'Ouest.