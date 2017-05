Cholet Au Jardin de Verre, la scène comme soin

0

Pour freiner la stigmatisation des malades psychiques, le Jardin de Verre a accueilli, mardi, la représentation d'un groupe de patients du Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel de Cholet.

Robe de mariée sur les épaules et réplique bien senties, Aymeric déclenche les rires. Sur la scène du théâtre de poche du Jardin de Verre, à Cholet, le jeune homme de 24 ans n'est pas le seul. Lui et six autres personnes font le show dans cette petite pièce, bien remplie. Devant eux, à quelques dizaines de centimètres, une trentaine de spectateurs. Rien d'inhabituel ? Au contraire. Ces comédiens d'un jour sont des patients du Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel de Cholet (CATTP). Cette structure, rattachée au centre hospitalier de Cholet, est chargée de « l'accompagnement des personnes touchées par les maladies psychiques (troubles schizophréniques, bipolaires, dépressifs, syndrome anxieux…) », explique Valérie Loiseau Pichaud, cadre de santé du CATTP.

À lire ce mercredi dans Le Courrier de l'Ouest.