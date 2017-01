Cholet Au coeur de l'entrepôt géant de Carrefour

0

La zone du Cormier à Cholet accueille depuis juin 2016 un immense site de 55 000 m2 de Carrefour supply chain. Les commandes destinées à plus de 1 700 magasins du groupe y sont préparées sur place. L’entrepôt, qui employait 120 personnes au milieu de l’année 2016, devrait accueillir 100 salariés supplémentaires en un an. Cholet est spécialisé dans les produits dits à faible rotation, « achetés moins d’une fois par mois », selon le directeur Thierry Guillou. Une longue liste de 22 000 références qui comprend les alcools, les produits d’hygiène, les produits bio, etc.

