Cholet Au bonheur des vieilles dames

0

Le concours d’élégance en automobiles anciennes a réuni, hier, au château Colbert, les fans et nostalgiques. D’une époque aux voitures bien faites… A l'image de Monique, 75 ans, de Toutlemonde. « Avant, il y avait le goût du travail bien fait, dit-elle. Les gens étaient fiers de ce qu’ils faisaient. C’était bien fait en plus ! Je suis très sensible au travail des mains, au savoir-faire des anciens. Les gens y mettaient tout leur cœur. » Toute la journée, les belles mécaniques ont défilé devant un public nombreux.

LIRE DANS NOTRE EDITION DU JOUR