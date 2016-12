Cholet Arthur, le Pelloquet musicien

0

Il y a Patrick metteur en scène et directeur du Théâtre régional des Pays de la Loire. Il y a aussi Arthur, le fils, guitariste, chanteur. Et compositeur du « Baron de Münchhausen », pièce orchestrée par son père.

« Oh Arthuro ! » Les bises et les saluts s'additionnent au fur et à mesure qu'Arthur Pelloquet s'avance dans les travées du théâtre Interlude. Il est comme chez lui, le compositeur de la musique des « Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen », pièce actuellement jouée sur la scène choletaise (lire ci-dessous). « Le théâtre, c'est une ambiance familiale », glisse l'intéressé. Difficile de le contester : aux manettes du « Baron », ce projet réunissant 24 comédiens amateurs pendant 11 représentations, on retrouve son père, Patrick Pelloquet, metteur en scène et directeur du Théâtre régional des Pays de la Loire (TRPL).

