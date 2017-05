Cholet Arnaud Guille donne des couleurs à l'or

0

Artisan joaillier, le Choletais Arnaud Guille conçoit des bijoux sur-mesure à partir d'or et d'argent

Il y en a, des carats, dans ces quelques mètres carrés de la rue Nationale. Suffisamment pour orner des centaines de doigts et des dizaines d'oreilles. Et c'est bien l'objectif d'Arnaud Guille. Installé depuis près de dix ans à Cholet, l'intéressé a de l'or dans les mains. Au sens littéral : l'homme de 37 ans, Choletais d'origine, est joaillier et bijoutier. Dans l'atelier, qui se trouve juste au-dessus de la boutique, sont fabriqués pendentifs, bagues, bracelets et autres boucles d'oreilles.

