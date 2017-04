Cholet Arlequins : ces amateurs qui préfèrent rester en coulisses

0

La passion du théâtre ne se vit pas que sur scène.

Annie Bourhis et Auguste Lhermenier ont choisi le rôle de régisseur au sein de l'Ecarquille Théâtre qui a ouvert, mercredi soir, le 31e Festival des Arlequins à l'espace Saint-Louis à Cholet.

Ils sont arrivés en tout début d'après-midi au théâtre Saint-Louis. Bien avant les six comédiens de la troupe qui sont entrés en scène à 18 h 30. Ils ont participé au briefing techique puis fait leurs réglages avec les régisseurs du théâtre.

« Il faut avoir un minimum de connaissances pour parler le même langage que les professionnels », indique Auguste Lhermenier, ravi de se balader avec une pièce économe en décors et en lumière. « On a six chaises et un portant, c'est tout. »

A lire jeudi dans Le Courrier de l'Ouest