Cholet A l’Ecuyère, l’espace des Grands Lacs sort de terre

Le projet des Grands Lacs, qui remonte à plus de trois ans et qui a été mis en sommeil pendant un long moment, va enfin se concrétiser. Situé dans la zone de l’Ecuyère, à côté de la concession Toyota, le futur espace commercial est en cours de construction. Les travaux devraient s’achever courant mars. Quatre cellules sont au programme, quatre grandes cellules, dont la plus petite mesure 264 m2. C’est le groupe GCA, propriétaire de 41 concessions dans le Grand Ouest - dont celle de Toyota Cholet - qui est aux manettes de l’opération. " On n’a pas encore choisi les enseignes qui vont s’installer, mais nous avons de grosses demandes, explique David Gaist, le directeur général de GCA. Aujourd’hui, on attend que les travaux se finissent pour trancher."

