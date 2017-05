Cholet À Eurespace, jeunes cherchent employeurs… et vice versa

0

Mercredi soir, un job dating a réuni des jeunes en formation en vente et commerce d'Eurespace et des entreprises en quête d'alternants ou d'apprentis.

« Un CAP par ici ? Et un Bac, pour une boulangerie ? » Ça s'agite, dans le hall de ce bâtiment d'Eurespace. Des jeunes vont et viennent, CV et lettre de motivation sous le bras. Leur destination ? L'une des nombreuses salles, dans lesquelles les attendent des employeurs. C'est le jeu du job dating, organisé mercredi soir par la CCI sur le campus Eurespace. D'un côté, une quarantaine de jeunes, de niveaux CAP, BAC ou BAC + 2, dans le domaine de la vente et du commerce, en recherche de maître d'apprentissage. De l'autre, une dizaine d'employeurs locaux.

À lire ce vendredi dans Le Courrier de l'Ouest.