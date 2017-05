Cholet 5e circonscription : Patrice Brault dans les pas de Gilles Bourdouleix

0

Candidat de la droite et du centre aux législatives, Patrice Brault fait équipe avec Gilles Bourdouleix, député sortant, qui sera son suppléant.

C'est « un homme de l'ombre », « d'expérience » et non encarté, qui a le soutien des Républicains et de l'UDI dans la 5e circonscription du Maine-et-Loire. À 62 ans, Patrice Brault, divorcé et père de trois enfants, attaque sa première élection en tant que numéro un, à l'occasion des élections législatives. Conseiller municipal à Cholet, conseil communautaire au sein de l'Agglomération du Choletais, il est également conseiller départemental depuis 2015.

À lire ce samedi dans Le Courrier de l'Ouest.