Parmi les nombreuses animations du 100e carnaval, une spectaculaire course à pied "Run Color" a eu lieu vendredi soir en centre-ville de Cholet.

Une première et un grand succès : plus de 2000 participants étaient au départ. Tout au long de la course, ils ont été aspergés de poudre de couleur.

Un bon moyen de voir la vie en rose...

