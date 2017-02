Chinon Des Saumurois à Du rock Chinon rien

0

Du rock, du plus sage au plus déjanté, sur la scène de l'espace Rabelais, ce samedi 25 février 2017, à Chinon, à partir de 19 heures. No Chiefs (Nantes), révélation du dernier Helfest, tiendra la tête de l'affiche pour un « tribute to » Rage against the machine.

L'ouverture des hostilités sera confiée à des groupes régionaux comme Climat (Le Mans) pour un rock instrumental tendant vers le jazz et les Saumurois de Leïtuss au rock métal profondément puissant et la chanteuse à texte CilDelh. Cette dernière travaille à la sortie d'un album. Entrée gratuite.

Le teaser de l'album de Cil Delh est visible par là.