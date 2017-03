Chênehutte Une barque de Loire a disparu depuis la tempête

0

La tempête Zeus qui a soufflé le lundi 6 mars 2017 a aussi malmené les arbres des bords de Loire. Gilles Dolbeau, retraité à Bagneux en a fait les frais alors que son bateau était amarré à l'un d'eux à Chênehutte, juste en face de chez son frère qui pouvait ainsi le surveiller. « En tombant dessus, ces arbres ont cassé la chaîne au nez du bateau. Il est resté maintenu par les branches lorsque je l'ai vu le lundi mais le lendemain il avait disparu », raconte le propriétaire.

Depuis, Gilles Dolbeau est à la recherche de son embarcation. Il est certain que cette plate de Loire en bois de 4 m de long pour 1,2 m de large a filé à la dérive et n'a pas coulé. Il a inspecté autant que faire se peut la berge en aval sans rien trouver. Il n'a pas d'autres moyens pour aller effectuer des recherches avec un bateau et lance un appel en espérant que quelqu'un puisse l'aider.

Ce bateau dépourvu d'immatriculation qu'il a fait lui-même il y a une vingtaine d'années pour aller à la pêche est pourvu d'un coffre à l'avant et d'un vivier au centre. Tous les deux sont fermés à l'aide de cadenas.

Gilles Dolbeau peut être contacté au 02 41 50 29 77.