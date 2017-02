Chênehutte-Trèves-Cunault Le Prieuré va renaître au printemps

0

Fermé depuis janvier 2014, l'hôtel-restaurant du Prieuré à Chênehutte-les-Tuffeaux (commune nouvelle de Gennes - Val de Loire) va rouvrir ses portes au printemps, après avoir été racheté cet été par Zaya S. Younan, un magnat américain de l'immobilier.

Le restaurant sera ouvert à la fin mai au plus tard, et ensuite l'hôtel quatre étoiles, à une date qui n'est pas encore précisée.

« Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un château, mais aux États-Unis, on n'a pas l'histoire et le patrimoine de votre pays » expliquait-il en novembre 2015, alors qu'il venait d'acheter le château du Petit-Chêne à Mazières-en-Gâtine (Deux-Sèvres), et son domaine de 63 ha, ainsi que le golf voisin.

Depuis, il est devenu propriétaire du Prieuré, mais aussi du château de Beauvois, à Luynes (Indre-et-Loire). Tout comme le Prieuré, cet hôtel restaurant quatre étoiles faisait auparavant partie de la chaîne des Grandes Étapes Françaises.

L'hôtel-restaurant Saint-Martin (4*) de Saint-Maixent-l'Ecole, près de Niort (Deux-Sèvres) est passé lui aussi dans le giron de l'homme d'affaires qui vient par ailleurs de signer la semaine dernière un compromis de vente pour racheter le golf des Forges, près de Parthenay (Deux-Sèvres).

Aujourd'hui, les quatre établissements sont regroupés au sein de la chaîne de « La Grande Maison Younan Collection » qui a vu le jour en 2015 et qui affiche pour ambition de devenir à terme la plus grande chaîne de châteaux-hôtels en France.

