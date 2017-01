Chemillé Un projet participatif pour des ateliers de création

0

Depuis un an, Perrine Bichon-Dupuy redonne de nouvelles couleurs au vieux meubles.

Née dans la Drôme, elle est installée au 177, rue Nationale à Chemillé depuis 2014.

Elle vient de lancer un projet participatif. Je propose des ateliers de développement personnel et de création, afin d’apporter aux personnes qui le désirent une dimension de confiance en elles, en leur capacités créatives, intuitives, et bien plus, en utilisant la créativité un peu comme un noble prétexte. Afin de m’aider à mettre ces ateliers en place, j’ai monté un projet de financement participatif sur Ulule sur le site : https ://fr.ulule.com/ateliers-creativite/.

A lire dans une prochaine édition papier du Courrier de l'Ouest