Chemillé Un festival copieux le 15 avril au Théâtre Foirail

Entre 4 500 et 5 000 festivaliers sont attendus samedi 15 avril au Théâtre Foirail de Chemillé-en-Anjou, dès 18 h 30 et jusqu'à 3 heures du matin. Cette « collection printemps » de l'association les Z'eclectiques est « alternative et tendance, avec des groupes très electro hip hop. » Le menu de cette collection, concentrée cette année sur une seule soirée et une seule scène, est gargantuesque. Sept concerts sont prévus, parmi lesquels celui de Jacques, improbable DJ découvert aux Transmusicales de Rennes (photo).

Plus d'informations dans notre édition de ce vendredi.