Chemillé « Un ballon pour l’école », projet scientifique du lycée de l'Hyrôme

Comme l’année dernière, le lycée de l’Hyrôme a été sélectionné pour le projet « Un projet pour l’école », une expérience pilotée par l'un des professeurs Bruno Suarez. L’opération doit favoriser la réalisation de projets ayant un caractère scientifique, marqué avec un souci de qualité et de sécurité. Les élèves ont participé à la préparation de la nacelle, des capteurs embarqués et les mesures associées et des caméras.

Le projet s’est concrétisé lundi après-midi 15 mai par un beau ciel bleu au stade de la Gabardière. Olivier Lamérant, animateur scientifique à Planète Science était présent pour gonfler à l’hélium le ballon blanc et donner les instructions. Les lycéens de 2e année de BTS ont ensuite accroché la chaîne qui se termine par la nacelle contenant les appareils nécessaires aux expériences scientifiques.

Le ballon et sa nacelle sont prévus pour monter à une hauteur de 30 km et rester en l’air au moins 3 heures. Puis le ballon explose et la nacelle redescend vers le sol.

Comme prévu, la nacelle a atterri entre Saumur et Chinon près de Fontevraud l’Abbaye dans le Golf du Domaine de Roiffé à 17 h 20. Il reste maintenant à exploiter les mesures réalisées à bord.

