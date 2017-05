Chemillé Plus de 4 000 visiteurs pour l'ouverture de Camifolia

0

Lundi 1er mai était organisé au jardin Camifolia le marché aux plantes, marquant l'ouverture de la saison.

Plus de 4 000 personnes ont été comptabilisées dans les allées du jardin et aux stands des producteurs de plantes. Une quinzaine d’exposants venus parfois d’assez loin proposaient un vaste choix de plantes médicinales, aromatiques, de collection mais aussi des plantes vivaces et à massif, sans oublier les roses de toutes couleurs.

Côté animations, l’atelier distillation a été très pris, de même que les divers ateliers sur les plantes sauvages et médicinales, les oiseaux, le jardin au naturel, le broyage des végétaux. Le manège à légumes présenté et animé par Macadam compagnie a attiré la jeunesse. Il y avait la queue pour faire un tour sur ce manège bizarre.

La saison au jardin est donc lancée. En mai et juin, Camifolia est ouvert du mardi au dimanche, de 14 heures à 19 heures.