Chemillé Un nouvelle association pour les thés dansants : Festi'Danse

0

Jacky Supiot vient de mettre en place l’association Festi’Danse dont il assure la présidence avec Jean Bomard au secrétariat et Sonia Girard à la trésorerie.

Le but étant de proposer des thés dansants salle de l’Avault. Joël Vieau qui en avait la charge auparavant au sein de l'association Salut les Chemillois est vice-président. C'est donc une continuité dans l'organisation des thés dansants qui se déroulent à Chemillé depuis plusieurs années.

Les prochaines dates :

Les thés dansants se déroulent salle de l’Avault (sauf 2 juillet) le dimanche de 14 heures à 19 h 30. Le tarif est de 9 €, viennoiseries et boissons non alcoolisées comprises.

15 janvier (pour les assistantes maternelles Bout’chou à domicile de Chemillé), 5 mars (Les Amis de la Kentanja Saint-Georges-des-Gardes), 2 avril (OGEC et APEL école Saint-Joseph de Chemillé), 30 avril (association la Tour Humanitaire), 7 mai (Festi’danse), 14 mai (club de natation du chemillois), 4 juin (Festi’Danse).

L’après midi du 2 juillet la rencontre se déroulera exceptionnellement au foirail (grande halle avec parquet) avec un orchestre de 4 musiciens.

Renseignements au 06 40 64 96 16

Lire l'article complet dans le Courrier de l'Ouest édition CHolet du jeudi 12 janvier