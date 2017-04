Chemillé «Notre volonté d'être acteurs sur le territoire»

0

Une journée intitulée « Agir ensemble sur notre territoire » se déroulera au foirail vendredi 18 mai. Jean-Louis Gardan, animateur du collectif organisateur explique la démarche.

"Nous voulons rappeler notre existence, notre attachement à nos valeurs et notre volonté d’être acteurs dans notre territoire. Ce moment sera marqué sous le signe de la rencontre avec les associations amies, avec nos élus toujours prêts à nous soutenir et avec ceux qui hésitent parfois à franchir le pas de l’engagement ".

La journée « Agir ensemble sur notre territoire » se tiendra au théâtre foirail le vendredi 19 mai. Elle est ouverte à tout public. Voici le programme.

16 h accueil et présentation par Jean-Louis Gardan, animateur du collectif organisateur.

16 h 30 ADT Quart-monde porteur du projet « territoire zéro chômeur de longue durée » par Patrick Valentin, militant d’ADT quart-monde.

17 h 15 Une expérience de réhabilitation urbaine : Humanicité Lille, co-construit à l’initiative de Thérèse Lebrun, vice-présidente de l’Université catholique de Lille. Elle présentera ce projet.

17 h 45 La place active des aînés dans notre société par Odile Plan initiatrice de l’association l’Or gris sur le thème « Etre vieux, n’est-ce pas être jeune plus longtemps que les autres ».

18 h 45 Apéritif et buffet servis avec la participation des élèves du lycée Robert d’Arbrissel.

20 h 30 Concert par les Compagnons de la Tourlandry

Le tarif pour l'après-midi et la soirée est de 18 € par personne. Informations et réservation au 02 41 30 51 44.