Chemillé Nicole Delumeau expose ses cartons de tapisseries

0

Du 1er au 23 avril, chaque après-midi de 14 h à 18 heures, une exposition de tapisseries et de cartons de tapisseries est visible dans l’église romane Notre-Dame. Des oeuvres de l’artiste Nicole Delumeau de Cholet. Membre de la Société des Lettres et Arts de Cholet Mme Delumeau expose ses cartons suite à une demande d’Hélène Martin, présidente.

Le carton est en quelque sorte le patron de la tapisserie qui se présente comme un miroir derrière le métier, car la tapisserie se tisse à l’envers.

Il est glissé sous la chaîne et le lissier l’utilise comme repère. Six grands cartons de 3 x 2 mètres qui ont pour noms : caravelle, corrida, cavale, fougères, arbre aux oiseaux, Renaissance sont exposés ainsi que de nombreux autres de plus petite taille et des tapisseries.

Une causerie sur ce travail a lieu dimanche 9 avril à 15 heures à l'église romane.

Entrée libre