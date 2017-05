Chemillé Les Z'éclectiques en mode itinérant le 10 juin

0

Le festival des Z’éclectiques, innove cette année en lançant sa 1e collection d’été, qui aura lieu le samedi 10 juin. Pour l’occasion, des Parcours secrets en bus au départ de Cholet, d’Angers ou de Beaupréau ont été concoctés, avec des haltes pour trois shows surprises à Chemillé. « La journée, il y aura 180 places, soit soixante par bus, confie Thierry Bidet, le directeur de la programmation. Le but est de surprendre et d’interroger le public. Il y aura un groupe local, un national et un ovni, plus un spectacle de danse de 20 minutes. » Une soirée au Cargo avec le groupe Ezekiel et l’école de l’Anjou Bleu terminera la journée.