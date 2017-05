Chemillé Le programme des visites de l'Office de tourisme

0

Semaine dernière, l’office de tourisme a présenté le programme des visites insolites. Yann Semler-Collery, président, et Cédric Sagorin responsable de l’office expliquent. « Pour fêter les 20 ans des visites, l’équipe propose un programme toujours plus étonnant avec un plus grand nombre de visites d’entreprises. L’an passé nous avons accueilli 440 personnes. Désormais nous cherchons un nouveau public. C’est pour cette raison que nous avons diversifié nos offres en faisant une large place au végétal ainsi qu’aux entreprises. Nous avons aussi voulu déborder de la période estivale en démarrant jeudi prochain 11 mai ». Cette année la billetterie se fera uniquement à l’Office de tourisme, il est donc vivement conseillé aux personnes intéressées de s’inscrire à l’avance.

Renseignements Office de tourisme 02 41 46 14 64

Le programme des visites

Visites d’entreprises :

Jeudi 11 mai, Charrier TP La Tourlandry ; jeudi 18 mai, Laboratoire d’œnologie Litov Chanzeaux ; mardi 30 mai, ADC confection et atelier Chaligné Nuaillé (14 h 30) ; mardi 13 juin, entreprise Charal Cholet (10 h) ; jeudi 22 juin et 10 août, coulisses du centre Leclerc à Chemillé ; jeudi 29 juin et 14 septembre, atelier de lutherie Fany Bourel Chemillé ; jeudi 13 juillet et 30 septembre entreprise Delaunay, plantes médicinales et tinctoriazes au Pontreau à Chemillé, plantes tinctoriales ; samedi 22 juillet laboratoire Nat’Inov à Saint-Lézin ; jeudi 3 août, domaine des Essarts-Chaudefonds/la Jumellière ; samedi 23 septembre vergers des Jardins de l’Hyrôme à Melay.

Autres visites

Jeudi 6 juillet, extérieurs du château du Planty à Sainte-Christine ; mardi 18 juillet balade contée nocturne aux lampions aux Gardes (19 h 30) ; jeudi 20 juillet et 17 août, château de la Jumellière ; vendredi 28 juillet coulisses des Estivales de Carpe Diem à Neuvy-en-Mauges ; vendredi 25 août, caserne des pompiers à Chemillé.