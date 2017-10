Chemillé Le cirque Claudio Zavatta donnera trois représentations

0

Le cirque Claudio Zavatta s’est installé près du Théâtre foirail en début de semaine. Il va donner trois représentations ce week-end.

Le spectacle d’une durée de deux heures est composé de dix-neuf numéros internationaux dont certains ont été primés dans les festivals les plus prestigieux. Vingt-huit artistes et quarante animaux seront en piste. Le spectacle est présenté par M. Loyal : Vincent Justin. Du plaisir, du rêve, du rire et du bonheur en famille avec un spectacle coloré et dynamique plein d’humour, d’émotion et de partage. Le programme comprend fauves, trapèze volant, cavalerie, rollers acrobatiques, animaux exotiques, corde lisse, sangle aérienne, grandes illusions, hair hanging, sans oublier les numéros des clowns.

Représentations, vendredi 6 septembre à 20 h 30, samedi 7 septembre à 16 heures et dimanche 8 septembre à 15 heures.

Visite du zoo possible. Réservation à la caisse du cirque ou au 06 09 86 27 63 ou 06 07 05 29 83.