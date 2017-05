Chemillé Jumelage Aspach : une commune nouvelle et une amitié confortée

0

Jeudi matin 25 mai, 63 Chemillois ont pris le bus pour un voyage de 1 000 km sur quatre jours en direction d’Aspach, commune jumelée en Allemagne. Cette année, les organisateurs avaient mis la jeunesse à l'honneur. Outre les découvertes du patrimoine et de la gastronomie, plusieurs cérémonie officielles ont ponctué le séjour. La charte signée en 1997 entre les deux communes a été renouvelée avec Chemillé-en-Anjou. Dimanche, Chemillois et familles d’accueil ont participé à l’inauguration de la place de Chemillé-en-Anjou à Allmersbach am Weinberg, l’une des communes composant celle d’Aspach. Une jolie place de village avec des arbres dont la plaque a été dévoilée sous les applaudissements par les deux maires. Une place qui a été renouvelée dernièrement et afin de montrer les liens avec Chemillé, un petit jardin avec quelques plantes médicinales y a été aménagé.

