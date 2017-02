Chemillé Être spectateur témoin de la création d’une pièce

0

La Compagnie l’Arbre à fil et la commune de Chemillé-en-Anjou, invitent la population à devenir spectateur témoin en suivant l’évolution de la création du spectacle « La Chaise », pièce de théâtre écrite et mise en scène par Philippe Retailleau (texte) et Pierre Charrier (musique). « Comment naît un spectacle ? Comment travaillent les comédiens ? Quels sont les choix de l’équipe artistique, pour interpréter et servir le propos de l’auteur ? Quels sont les rôles du metteur en scène ? Des techniciens ? Des producteurs ? Des chargés de communication ? C’est ce que nous souhaitons expliquer au public lors de plusieurs répétitions » précise Philippe Retailleau metteur en scène.

Présentation de ce projet lors d'une réunion d’information et d’échanges mardi 7 février à 18 h 30 au Foirail.

Informations Marie-Astrid Henry au 02 41 29 50 90 ou ma.henry@chemille-en-anjou.fr.

Lire l'article complet dans le Courrier de l'Ouest du mercredi 1er février