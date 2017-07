Chemillé Cobalt, un poney au service de l’écopâturage

0

C’est par convention avec la collectivité lancée en juin dernier que Lydie et Philippe Ribière mettent à disposition ce poney. Le principe est simple. Cobalt joue le rôle de la tondeuse écologique. Il désherbe les espaces où on le laisse paître. Il est actuellement dans les prairies derrière le foirail et il pourra aller dans les quartiers Saint-Pierre, Beauvais ou Saint-Eloi. Afin que Cobalt puisse bien faire son travail, il est important de ne surtout pas lui donner à manger. Les habitants sont invités à bien respecter cette consigne, gage de l’efficacité de la démarche

Le rôle de Cobalt : assurer une alternative à l’entretien mécanique de certains espaces verts. Une démarche qui s’appelle l’écopâturage et Cobalt en est le premier acteur à Chemillé. Il fait partie de la famille des grands poneys, issu du mélange des races Halfinger et Pottock.

A lire dans une prochaine édition papier du Courrier de l'Ouest