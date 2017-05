Chemillé Brexit : ces Anglais qui veulent devenir français

0

Citoyens britanniques, Rita et Colin Farrely vivent à Chemillé depuis 2010.

Opposé au Brexit qui a déjà réduit sensiblement son pouvoir d'achat, le couple de retraités va demander la nationalité française.

« Nous avons voté contre le Brexit car nous pensons que c'est une mauvaise décision. L'Europe n'est pas parfaite mais les pays sont plus forts lorsqu'ils sont unis », expliquent-ils.

Le couple britannique commence à en mesurer les effets pervers. « Au rythme actuel, on perd 3 000 euros par an, calcule Colin. Entre le taux de change défavorable et nos retraites qui non seulement n'augmentent plus mais diminuent, on est perdant. »

Une de leurs inquiétudes majeures concerne la santé. Actuellement, leur frais sont remboursés via une assurance privée qu'ils souscrivent en France et la « Sécurité sociale » britannique. Qu'en sera-t-il dans deux ans lorsque les négociations de sortie de l'Europe seront terminées ? « Personne n'en sait rien, répond Rita Farrely. On avance en âge, mon mari a des soucis de diabète, c'est un sujet qui nous pose question. »

Le 8 juin, lors des élections générales, Rita et Colin Farrely voteront libéraux-démocrates, le parti le plus pro-européen.

Notre reportage à lire ce mercredi dans Le Courrier de l'Ouest