Chemillé 4 200 fans d'electro - hip-hop aux Z'Eclectiques

La soirée electro - hip-hop des Z'Eclectiques a attiré 4 200 spectateurs au lieu des 4 500 espérés, samedi, à Chemillé.

« Sachant que le concert était placé pendant le week-end de Pâques, c'est pas si mal, relativise Thierry Bidet, le programmateur. On fait 400 entrées de plus que l'an dernier, donc on est satisfait malgré tout. »

Sur scène, les différentes formations aux accents electro - hip-hop n'ont pas eu de mal à enflammer le Théâtre Foirail tout acquis à leur cause. De Chinese Man à Rebeka Warrior en passant par Møme ou Chill Bump, tous ont assuré.

Thierry Bidet a maintenant la tête tournée vers la collection été du 10 juin. Une grande première. Elle prendra la forme de trois concerts itinérants « dans des lieux insolites ou patrimoniaux » des Mauges.

Thierry Bidet lèvera le voile sur la programmattion à la fin du mois.

