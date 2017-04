Chazé-sur-Argos Un hôtel pour les insectes

0

Fait de brindilles, de paille, de briques et de pommes de pin, l’hôtel à insectes de Chazé-sur-Argos est prêt à recevoir ses petits pensionnaires. Ce projet du Club Nature, chaperonné par le Groupement d’intérêt cynégétique (GIC), a débuté en septembre et s’est terminé la semaine dernière. Pendant les vacances scolaires de cette année, les vingt enfants du club ont travaillé pour le remplir, aidés de douze bénévoles du GIC et de Yoann Drillaud, technicien dépêché par la Fédération départementale des chasseurs pour les assister.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de mercredi 12 avril.