Chazé-sur-Argos Carte postale de mon village

Prieuré, chapelle, vieilles bâtisses. Chazé-sur-Argos ne manque pas d’attrait pour qui sait regarder.



Les amoureux du patrimoine du Haut-Anjou connaissent Chazé-sur-Argos pour le château de Raguin (lire ci-dessous). Mais ce charmant logis de style Renaissance n’est pas la seule pépite de la commune. Quelques amateurs d’histoire ont entrepris de recenser les autres trésors de Chazé-sur-Argos. Voici quelques éléments qui ont été présentés lors d’un après-midi découverte du patrimoine organisé en juin par le syndicat d’initiative de Candé.



Notre-Dame de la Croix-Marie



À un petit kilomètre du bourg, sur la route de Vern-d’Anjou, s’élève la chapelle Notre-Dame de la Croix-Marie. Au cours des années 1640, le Prieur René Bellanger fit placer, dans le tronc d’un chêne, une statue de la vierge bénie par l’évêque d’Angers. Devant l’affluence croissante des pèlerins (la date du pèlerinage est le 3 mai), une chapelle fut construite en 1672 et agrandie d’une sacristie en 1894. En 1890, deux grilles des fenêtres furent remplacées par des vitraux représentant les miracles opérés en ces lieux. De nombreuses plaques de remerciement témoignent de cette dévotion. Pendant la Grande Guerre, une habitante de Chazé-sur-Argos dont cinq fils étaient dans les tranchées venait tous les après-midi réciter son chapelet pour que ses enfants reviennent sains et saufs du front. Et ils sont tous revenus vivants de la guerre… En 1946, une croix a été plantée à côté de la chapelle au retour des prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2009, la chapelle bénéficie d’une rénovation intérieure et extérieure.



Première mairie



C’est en 1864 que fut construite la première mairie au lieu-dit Le Rocher. Elle est attenante à l’école communale des garçons déjà érigée depuis 30 ans. Ce décalage dans le temps témoigne de la réticence des Chazéens à construire une mairie dont ils doutaient de l’utilité. Jusqu’au début des années 1960, le préau servait d’abri au corbillard communal.

