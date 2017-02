Châtillon-sur-Thouet Un lieu cultuel et culturel musulman en projet

0

450 mètres séparent l’actuel local de l’association cultuelle et culturelle musulmane El Amal en Gâtine et son nouveau terrain. Pourtant, c’est bien ce projet de déménagement qui fait des remous.

El Amal, l’association cultuelle et culturelle des musulmans de Parthenay, est établie, depuis trois ans, dans un local mis à sa disposition, avenue Wilson. « Avant cela, nous louions, explique Khalid Oualim, président de l’association. Mais l’idée, quand nous avons pu nous installer avenue Wilson, était d’en profiter pour faire des économies en vue d’acheter quelque chose ».

Au mois de juillet, l’association El Amal a acquis un terrain, au numéro 5 de l’avenue de la Morinière, à Châtillon-sur-Thouet. Juste de l’autre côté du panneau Parthenay, à 450 m de son local actuel. Mais en fin d’année, alors que l’association dépose son permis de construire, le maire de Châtillon, Jean-Michel Morin, reçoit une lettre signée d’une quarantaine de riverains qui, soudain, s’interrogent et demandent des précisions sur ce projet. Peut-être un peu las, Khalid Oualim se montre rassurant. « Je comprends que les gens s’interrogent, cela a une légitimité vu le contexte actuel. Ce qui me gêne, ce sont les amalgames, des gens qui fantasment et disent des choses fausses. Il n’est, par exemple, pas question de construire un minaret. »

Le projet : un bâtiment « classique » d’environ 160 m2, avec une pièce attenante qui servira de salle de prière. Un local cultuel et culturel.

