Châtillon-sur-Thouet La Villa Ayrault serait à vendre

0

Des annonces qui circulent sur des sites internet dédiés à l'immobilier indiquent que la Villa Ayrault est à vendre. Les propriétaires ne confirment pas.

La Villa Ayrault est-elle à vendre ? "Non répond Jean-Michel Fourniau, propriétaire de la demeure avec sa femme Dany, (fille Ayrault), qui ne souhaite pas s'étendre sur le sujet. Nous avons simplement entamé une démarche personnelle qui consiste à la faire estimer." Il n'en dira pas plus. Pourtant, des sites internet dédiés à l'immobilier, notamment explorimmo.com qui renvoie vers proprietes.lefigaro.fr, indiquent qu'elle à vendre depuis le 9 février.

17 pièces dont 6 chambres

Une trentaine de photos à l'appui, l'annonce décrit une villa atypique de 1000m2 "située à proximité de Parthenay, entre ville et campagne. Une grande maison confortable à la décoration vintage et rétro des années 1960." Et détaille les prestations du bien : vaste hall d'entrée en marbre, véranda, piscine chauffée, grand séjour avec cheminée et sol en marbre... En tout, la villa se compose de 17 pièces, dont six chambres, et jouit d'un parc de 9 hectares.

En 2013, les propriétaires en ont fait une chambre d'hôte labellisée Gîtes de France 3 épis et Clévacances pouvant accueillir une quinzaine de personnes.

Illustration de l'âge d'or industriel

Construite à la fin des années 1960, la villa emblématique de Gâtine est une illustration de l'âge d'or industriel dans la région. C'était la demeure de René et Thérèse Ayrault, gérant de la briqueterie du même nom. Jusqu'à 550 salariés ont travaillé dans l'entreprise familiale lorsqu'elle tournait à plein régime, notamment au moment de la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale.

Selon le site internet du gîte, la grande maison avait également vocation à accueillir les clients, qui arrivaient par bus entier, après leur visite de l'usine pour un déjeuner familial.

Une grande maison qui serait à vendre 1 million 155 000 €. Pour l'instant...

Julie Desbois