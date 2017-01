Champtocé Marc Joulin, des gouttières en or

Seule médaille d'or parmi les entreprises angevines du prochain Sival, EBBJ produit à Champtocé des fraises...

Pourtant, Marc Joulin est parti de rien.

Partout où il est passé, en Dordogne ou chez l'Italien Mazzoni, ou encore chez Anjou Plants dont il fut l'un des cofondateurs, Marc Joulin a toujours cherché à optimiser la production des fraises.

Il y a presque une dizaine d'années, à Champtocé-sur-Loire, il a franchi un autre pas : lui et son épouse ont investi tout l'argent du ménage afin de créer une entreprise, EBBJ. Quatre lettres pour Eco Bac by Joulin, logique nom de baptême d'une invention qui ferait date : « Un récipient spécialement conçu pour la culture des fraises à l'horizontale dans un substrat de noix de coco », explique Marc Joulin.

Avantages ? « Moins de maladies et d'insectes, sans pesticide ou engrais chimique. Mais aussi une meilleure densité au mètre carré et un développement racinaire optimal, davantage de rendement et moins de pénibilité ».