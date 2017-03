Champigné Parler de l'exil à travers les mots d'enfants

0

Et si l'on parlait de la guerre ? De l'exil ? Des migrants qui arrivent chez nous ? Et si l'on se disait ce qu'on en pense ? Dans le cadre de Rendez-vous conte, la Compagnie angevine LOBA est en résidence à l'école Henri-Lebasque de Champigné. Pour créer « Waynak » - « T'es où ? » en arabe - son prochain spectacle tout public en préparation pour mars 2018, elle recueille les mots d'enfants. Plutôt que d'imaginer ce que se diraient des enfants, Catherine Verlaguet et Annabelle Sergent (photo), co-auteures, s'inspirent à la source, en écoutant ce qu'en disent des enfants d'ici et immigrés de là-bas.

